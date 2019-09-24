شكرا لقرائتكم خبر عن جوليانو يعيد الشهري لموقعة «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تلقى مدرب النصر البرتغالي فيتوريا ضربة موجعة بعد أن تأكد غياب لاعب خط الوسط البرازيلي جوليانو عن لقاء الأهلي يوم الجمعة القادم على استاد الجوهرة بجدة ضمن الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لينضم للنيجيري أحمد موسى الذي لم تكتمل جاهزيته، وسيحتاج جوليانو لمزيد من الفحوصات مع علاج مكثف لعودته في أقرب وقت، فيما ستكون عودة موسى بعد أيام الفيفا في شهر أكتوبر القادم.

وسيعمل فيتوريا على محاولة تعويض الثنائي الغائب عن مبارة الأهلي بالزج باللاعب يحيى الشهري ربما أساسيا أو العمل على تغيبر منهجية الفريق لمحدودية الأدوات الموجودة، خصوصا في ظل عدم الجاهزية الكاملة للمهاجم عبدالفتاح آدم. وكان المدرب فيتوريا قد اجتمع مع اللاعبين أمس الأول بحضور المشرف على الفريق الأول عبدالرحمن الحلافي، وطالبهم بتصحيح الصورة السلبية التي ظهر بها الفريق في مباراتي السد والحزم تحديدا، مكتفيا بتمرين استرجاعي بعدها.

من جانب آخر، نفى اللاعب المغربي نور الدين امرابط شائعة طلبه زيادة في مرتبه، مؤكدا ارتياحه الكامل للعب بالنصر، يأتي ذلك في وقت غرد فيه رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أكد فيها حفاظه على حقوقه النادي، وطالب الجماهير بالصبر والدعم وعدم الالتفات للشائعات، مشددا على أن النادي في أياد أمينة.