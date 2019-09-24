رازفان يعدّ الزعيم لخطف نقاط التعاون

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يضع مدرب فريق الهلال رازفان اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة التعاون بعد غد الخميس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير

يضع مدرب فريق الهلال رازفان اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة التعاون بعد غد الخميس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية اليوم سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة التعاون القادمة، والتي يتطلع من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والمحافظة على صدارة الدوري. وكان الفريق الهلالي عاد للتدريبات أمس بعد الراحة التي منحها المدرب رازفان للاعبين يوم الأحد الماضي إثر المجهود الذي قدموه في مباراة الفريق الماضية أمام الاتحاد والتي انتهت 1/‏‏3، وبدأ المران بتدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في لقاء الاتحاد، فيما واصل البقية تدريباتهم الاعتيادية. وركز المدرب رازفان على الجانب اللياقي والبدني، واختتم المران بمناورة، قسم فيها الفريق إلى مجموعتين طبق من خلالها بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، في حين شارك اللاعب عبدالله عطيف في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة العلاج المعدة له مسبقاً، ومن المتوقع أن يشارك في جزء بسيط من لقاء الفريق أمام التعاون.‏

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