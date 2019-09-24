كارينيو يجهز «الفرسان» لهزيمة «النموذجي»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) شدد مدرب فريق الوحدة كارينيو خلال اجتماعه مع اللاعبين مساء أمس عقب فوزهم الأخير على الفيحاء بضرورة مواصلة العمل الفني على نفس الوتيرة في مواجهة الفتح القادمة التي ستقام على ملعب الشرائع في مكة المكرمة، وحصد النقاط الثلاث، والتقدم نحو المراكز الأمامية في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير شدد مدرب فريق الوحدة كارينيو خلال اجتماعه مع اللاعبين مساء أمس عقب فوزهم الأخير على الفيحاء بضرورة مواصلة العمل الفني على نفس الوتيرة في مواجهة الفتح القادمة التي ستقام على ملعب الشرائع في مكة المكرمة، وحصد النقاط الثلاث، والتقدم نحو المراكز الأمامية في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجدد المدرب كارينيو ثقته في القدرات الفنية للاعبيه، مؤكداً لهم أنهم يستطيعون التغلب على الخصم في المواجهة المرتقبة، وشرع المدرب الوحداوي في تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة الفتح، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب. من جهة أخرى، يخضع اللاعبان محمد القرني وياسين حمزة لبرنامج تأهيلي قد يستغرق أسبوعين بعد شفائهما من الإصابتين اللتين لحقت بهما أخيراً، فالقرني أجرى عملية جراحية في ألمانيا، وحمزة خضع لبرنامج علاجي داخلي.



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