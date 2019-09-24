شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل: تأهل الأخضر.. أحلى هدية للوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بعثة المنتخب الوطني تحت 16 عامًا بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020 وصدارة مجموعته الرابعة.

وقال: «ما يميز هذا التأهل أنه جاء تزامنًا مع ما تعيشه المملكة العربية السعودية هذه الأيام من فرحة كبيرة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 مما ضاعف الفرحة الوصول إلى كأس الأمم الآسيوية».

Advertisements

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي بالدعم والاهتمام الكبيرين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتقديم كل الدعم لاستضافة مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية بالمنطقة الشرقية، مما كان له بالغ الأثر في كسب بطاقة التأهل.

وأكد المسحل أن ثقته بالله أولًا ثم الجهازين الفني والإداري واللاعبين كانت في محلها على خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية، منوهًا بالمستويات المميزة والروح العالية التي ظهر بها لاعبو الأخضر خلال التصفيات، مبينًا أن ذلك جاء نتيجة عمل كبير قدمه الجهازان الفني والإداري للمنتخب خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن ثقته على قدرة الجهازين الفني والإداري واللاعبين على مواصلة المستويات المميزة في النهائيات الآسيوية وخطف إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم 2021.