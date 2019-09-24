شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منتخبنا بعد التأهل: عيوننا على «الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

قدم لاعبو منتخبنا الوطني تحت 16 عاما بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا 2020، هدية للوطن في ظل الأفراح التي تعيشها المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 89 عاما على تأسيس هذه البلاد العظيمة.

وأجمع لاعبو الأخضر بأن الدعم اللامحدود الذي وجدوه من قبل القيادة الرياضية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية والوصول لنهائيات كأس الأمم الآسيوية «سنسعى لمواصلة الظهور الفني المشرف للكرة السعودية على الصعيد القاري، وستكون عيوننا منصبة على تحقيق اللقب الآسيوي، وسنقدم كل ما لدينا من أجل التأكيد أن الكرة السعودية تملك مواهب قادرة على تشريف الوطن بإذن الله».

وشكر اللاعبون الأجهزة الفنية والإدارية والطبية على الاهتمام والدعم الذي وجدوه خلال مباريات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا القادمة «سنكون دائما عند حسن ظن الجميع، وسنسعد الجماهير السعودية».