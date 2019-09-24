شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالوهاب الحربي: روح الأسرة الواحدة قادت للنهائيات «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

نجح مدرب المنتخب السعودي تحت 16 عاما لدرجة الناشئين عبدالوهاب الحربي في قيادة الأخضر لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2020، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط من انتصارين حصدهما أمام سورية وباكستان، وتعادل مع عمان، ليتأهل الأخضر لكأس آسيا القادمة. وأكد الحربي أن العمل الذي تحقق جاء بدعم الجميع بداية من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اللذين حرصا على توفير كافة الإمكانات التي تكفل تحقيق منتخبنا للنتائج الإيجابية التي أسهمت في وصوله لنهائيات كأس آسيا.

وأوضح الحربي أن التكاتف والروح الواحدة في المنتخب الوطني أسهما في التأهل لنهائيات كأس آسيا، مشيدا بالسواعد التي عملت معه والذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية «سيواصل الأخضر تفوقه في البطولة الآسيوية».

وشكر الجماهير السعودية التي ساندت منتخبنا خلال مباريات التصفيات في المنطقة الشرقية «الحمد لله على التأهل والوصول لنهائيات كأس آسيا».