شكرا لقرائتكم خبر عن البيشي يقتحم أجندة سييرا لمهمة الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقاربت وجهات النظر بين مدرب الاتحاد سييرا واللاعب عبدالعزيز البيشي الذي أبعد عن المباراة الماضية أمام الهلال بقرار فني، خلال اجتماع ثلاثي ضم المدرب واللاعب ومدير الكرة أسامة المولد، قبل انطلاق تدريبات أمس، حيث دار حديث بينهم أذاب الخلاف وطي صفحته والبدء في مرحلة جديدة، ليشارك اللاعب في التدريبات بفعالية مع بقية زملائه استعدادا لمواجهة الشباب القادمة (الجمعة).

ومن المنتظر أن يجري سييرا تغييرات فنية على خارطة الفريق الأساسية في بعض خطوط الفريق بما يتناسب مع المباراة القادمة، إذ سيعمد إلى نهج فني جديد واعتماد العناصر الأساسية التي ينوي اللعب بها أمام الشباب خاصة بديل اللاعب عبدالإله المالكي الذي سيغيب عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الهلال السبت الماضي، ويطمح سييرا في تحقيق فريقه للفوز والنقاط الثلاث من أجل الاستقرار الفني، خصوصا عقب الخروج الآسيوي، وتعرض الفريق الاتحادي لخسارتين في الدوري أمام ضمك والهلال.

وكان الجهاز الفني والاداري شارك اللاعبين احتفالية اليوم الوطني، ما كان له الأثر الايجابي في نفوس اللاعبين.

من جهته، طالب رئيس النادي أنمار الحائلي لاعبي الفريق بطي صفحة مباراة الهلال التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، مجددا ثقته في اللاعبين بقدرتهم على العودة للانتصارات والعمل مع الجهازين الفني والإداري من أجل تحقيق الفوز على الفريق الشبابي، مؤكدا أن الجميع يدرك أهمية المباراة القادمة، وضرورة استعادة نغمة الانتصارات من أجل التقدم للأمام في سلم الترتيب، والسعي للمنافسة على اللقب المحلي.