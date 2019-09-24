شكرا لقرائتكم مروان محسن يجرى جراحة فى الوجه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي، عن خضوع مروان محسن مهاجم الأهلي لعملية جراحية عاجلة في وجه اليوم الثلاثاء ، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام سموحة أمس الاثنين .

وأكدت قناة الأهلي، أن أشعة الرنين التي أجراها اللاعب كشفت عن حاجته لجراحة عاجلة في الوجه مما يؤدي إلي غيابه عن الملاعب إلي 5 أسابيع .

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تعرض مروان محسن مهاجم الأهلى لإصابة قوية على مستوى الوجه فى مواجهة سموحة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي جاءت فى افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري العام، وحسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وطلب مسئولو النادى الأهلى إحضار سيارة إسعاف لملعب برج العرب لنقل مروان محسن للمستشفى، بعد اشتباه الجهاز الطبى فى كسر عظمة الوجه للمهاجم الدولى.

وشارك مروان محسن فى تشكيلة الأهلى الأساسية خلال مواجهة سموحة، قبل أن يتم استبداله بعد تعرضه لإصابة قوية فى الوجه، وتم الدفع بالنيجيرى أجاى بدلا منه.