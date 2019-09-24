شكرا لقرائتكم الترسانة يواجه المصرية للإتصالات وديا استعدادا لدورى القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه فريق الترسانة نظيره المصرية للإتصالات وديا ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا لدورى القسم الثانى المقرر اقامته منتصف أكتوبر المقبل .
كان فريق الترسانة قد خاض مباراتين وديتين الأسبوعين الماضين مع الإنتاج الحربى والمقاولون العرب وانتهت بفوز الشواكيش فى اللقاء الأول بهدف مقابل للاشئ ، والتعادل فى اللقاء الثانى بهدفين لمثليهما .
ويسعى علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة إلى زيادة الإنسجام بين اللاعبين القدامى والجدد الذين تعاقد معهم الفريق خلال الميريكاتو الصيفى الحالى للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء فى ظل المنافسة الصعبة التى ستشهدها المجموعة فى الموسم المقبل .
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