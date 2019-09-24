شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الثلاثاء فريق الانتاج الحربى تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلى بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين بعد الفوز على اف سى مصر فى الجولة الاولى للدوري.

ومن المقرر أن يحصل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى ولاعبى الفريق على مكافأة الفوز على اف سى مصر طبقاً للائحة الفريق

واستقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على ملاقاة فريق الشمس ودياً غداً الاربعاء على ملعب الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى فى الجولة الثانية للدوري والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل .

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وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهماعلى ستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.