شكرا لقرائتكم جينيراسيون فوت يصل اليوم استعدادا لخوض لقاء العودة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة جينيراسيون فوت السنغالي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض لقاء العودة أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، علي استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، والتي سيديرها تحكيميا طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني ويراقبها التشادي قدري صالح كاني.

وحرص مسئولو الفريق السنغالي على إيفاد مندوب إلى مصر مبكرا لمراقبة الزمالك والوقوف على أبرز النقاط الخاصة بالفريق الأبيض قبل لقاء العودة مع أبناء ميت عقبة، حيث تابع ذلك المندوب لقاء الزمالك مع الأهلي وكذلك لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى في الدوري.

فيما سيستعين الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بفيديوهات لقاء الذهاب مع الفريق السنغالي، لشرح نقاط القوة والضعف للاعبي الأبيض بشأن خطته للمواجهة القادمة وكذلك بعض الثغرات التي يمكن استغلالها في خط دفاع الفريق السنغالي من أجل عبوره والتأهل لمرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية التي يبحث الأبيض عن مواصلة مشوار السعي حول المناف علي لقب البطولة الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002.