شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. أحمد سيد زيزو : الدورى للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري



عبر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري



قال زيزو فى تصريحات تلفزيونية إنه جاهز لشغل أى مركز بالملعب طالما أن لديه القدرة والجاهزية البدبنية موضحا أن ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض طلب منه اللعب فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد الأمر الذى رحب به اللاعب.

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الزمالك ضد الاتحاد السكندري



أكد أحمد سيد "زيزو" أنه يعد جمهور الزمالك ببذل قصارى جهده وعدم البخل بقطرة عرض لخدمة ناديه خاصة فى ظل توافر الدعم من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

ووعد "زيزو" جمهور الزمالك بالتتويج بلقب الدورى هذا الموسم قائلا :" إن شاء الله الدورى للزمالك" مختتما أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى مستوى لاعبى الفريق الأبيض للمنافسة على حصد الألقاب والبطولات.