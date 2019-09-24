الإتحاد الدولي يختار محمد صلاح رابع أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم، الإثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، والذى يستضيف حفل جوائز الأفضل "The Best" التى يقدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن عام 2019.

واحتل محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الرابع بترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، خلف كل من ليونيل ميسي والذي توج بالجائزة، وفيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني وكريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث.

وحصل صلاح على 26 نقطة، كرابع أفضل لاعب في العالم، فيما جاء رونالدو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ثم فان دايك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، فيما احتل ميسي المركز الأول برصيد 46 نقطة.