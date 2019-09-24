فولفسبورغ يهدر فرصة المركز الثالث في الدوري الألماني









اسماء السيد - أضاع فريق فولفسبورغ فرصة التقدم الى المركز الثالث بعد سقوطه الإثنين في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه هوفنهايم في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان اقتناص أصحاب الأرض لنقاط المباراة الثلاثة كفيلاً بتقدمهم من المركز الثامن (8 نقاط) إلى الثالث خلف المتصدر لايبزيغ (13 نقطة) وحامل اللقب بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني (11 نقطة)، لكن الضيوف حرموهم الفوز وكادوا أن يهزموهم غير أن الحظ لم يسعفهم.

ولم يمنح هوفنهايم خصمه وقتاً طويلاً في بداية اللقاء، اذ نجح بالتقدم عليه في الدقيقة السادسة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق لاعب خط وسطه الجديد سيباستيان رودي المنتقل إليه على سبيل الإعارة من صفوف شالكه، الذي دوّن أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وعادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق السويسري أدمير محمدي في الدقيقة 36، بتسديدة بيسراه من الجهة اليسرى في سقف المرمى، وذلك بعد تمريرة من زميله الهولندي فوتر فيغورست.

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وكاد الدنماركي روبرت سكوف أن ينهي الشوط الأول بتقدم فريقه هوفنهايم لكن العارضة منعت تسديدته من هز الشباك (42).

وبدأ الضيوف الشوط الثاني بمحاولة للتشيكي بافل كاديرابيك، لكن الحارس البولندي بافاو بيرفان تصدى لها قبل تخطيها لخط مرماه (48).

وسدد سكوف كرة يسارية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل عن ضائع مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى تسع نقاط محافظا على مركزه الثامن، فيما تقدم هوفنهايم مركزين وأصبح في المركز 11 برصيد خمس نقاط.

ملخص المباراة: