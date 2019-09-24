ظهور ماني.. أين ذهبت أصوات ميسي ورونالدو في "ذا بيست"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 في حفل أقيم في مدينة ميلانو، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لكن أين ذهبت أصوات الثنائي؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "لإيفا" عن اختيارات قادة المنتخبات المختلفة في التصويت على هوية اللاعب الذي يستحق نيل الجائزة، بحيث يحصل الأول على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

واختار ميسي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في العالم، يليه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وفي المركز الثالث اختار زميله في الفريق الكتالوني، الهولندي فرانكي دي يونج.

إلا أن كريستيانو، الذي غاب عن حفل الفيفا اليوم، لم يمنح أي نقاط لميسي، حيث اختار بالترتيب كلا من: الهولندي ماتياس دي ليخت، زميله في يوفنتوس، الهولندي الآخر فرانكي دي يونج وأخيرًا الفرنسي كيليان مبابي.

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وعلى صعيد المدربين، اختار ميسي في المركز الأول الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، ويليه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، وأخيرا الأرجنتيني مارسيلو جالاردو (ريفر بليت).

أما رونالدو فاختار البرتغالي فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) في المركز الأول، ويليه الجزائر جمال بلماضي (منتخب الجزائر)، وأخيرا الألماني يورجن كلوب (ليفربول).

فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب في أوروبا والذي خسر جائزة الأفضل في العالم، اختار على صعيد اللاعبين كلا من ليونيل ميسي في المركز الأول، وفي المركز الثاني زميله المصري في ليفربول محمد صلاح، وأخيرا زميلهما السنغالي ساديو ماني.

يُذكر أن سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ومدافع ريال مدريد الإسباني، راهن على زميله البلجيكي إيدن هازارد واختاره في المركز الأول، مقدمًا إياه على الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح الذي جاء ثالثًا.