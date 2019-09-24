حسام حسن بعد خسارته من الأهلي: خسرنا بهدف رغم ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام حسن، المدير الفني لسموحة، أن فريقه تلقى الهزيمة أمام الأهلي لأن الأخير كان الأجهز بدنيًا، مشيرًا إلى أنه خسر بفارق هدف رغم النقص العديد في نهاية اللقاء.

وقال حسام حسن، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان من الطبيعي أن يفوز الأهلي في المباراة لأنه الأجهز بدنيا بعد خوض مباراتين في كأس السوبر المصري ودوري الأبطال".

وأضاف: "خضنا أول مباراة في الموسم عكس الأهلي وكانت النتيجة قريبة، كنا قادرين على تعديل النتيجة خاصةً في آخر 20 دقيقة لولا سوء الحظ وغياب التوفيق عن اللاعبين".

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وأكمل: "واجهنا فريقا كبيرا ولعب سموحة منقوصا في الربع ساعة الأخيرة بجانب الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما تعرض أحد اللاعبين للإصابة فور إجراء التغيير الثالث مباشرةً".

وأتم: "ناصر ماهر يتمتع بخبرات جيدة رغم صغر سنه، خاصة أن وجوده في الأهلي أثقله بالخبرات، خسرنا بفارق هدف رغم النقص العديد، ونريد تحقيق نتائج إيجابية بالمباريات المقبلة".

يُذكر أن ناصر ماهر انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي، ويعرف صاحب الـ22 عامًا الفريق السكندري جيدًا حيث مثّله خلال الموسم قبل الماضي (2017-18).