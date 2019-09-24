الفيفا: المصري الوحيد المشارك فى اختيارت "ذا بيست" وضع صلاح فى المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النقاب عن اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الاعلام فيما يخص الافضل في العالم.

وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، فيما غاب عن التصويت قائد منتخب مصر والمدير الفني.

واختار دانيال السنغالي ساديو ماني فى المركز الأول وخلفه كريستيانو رونالدو فى المركز الثاني ومحمد صلاح فى المركز الثالث فيما أختار كلوب كأفضل مدرب ومن خلفه جوارديولا.

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وتنص لوائح التصويت على اعطاء الاختيار الأول لكل شخص 5 نقاط، والاختيار الثاني 3 نقاط، والاختيار الثالث نقطة واحدة، هذا بخلاف اصوات الجماهير.

وشهدت مدينة ميلانو الإيطالية حفل الفيفا لاختيار الافضل لموسم 2018-2019 (ذا بيست) حيث توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب، والألماني يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب.

وتنافس الثلاثي، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي .