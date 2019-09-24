ميتشو يكشف سبب التغييرات الكبيرة أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشاد المدير الفني في المؤتمر الصحفي، بمستوى لاعبيه، موضحا أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا كبيرًا في مباراة السوبر أمام الاهلي، وكان لابد من تحقيق نتيجة إيجابية في بداية الموسم، وهو ما دفعه لإجراء تعديلات كبيرة في التشكيل.

وقال المدير الفني: "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وخطوة اليوم كانت صعبة بسبب الغيابات الكثيرة وقوة المنافس، لكن الزمالك نجح في تخطي المباراة".

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وأوضح المدير الفني أن الزمالك بدأ المباراة جيدا وسجل هدف مبكر وسعى لتسجيل هدف آخر لكن الحظ لم يحالف الفريق.

وشدد على أن شيكابالا يُحب الزمالك كثيرا وهو يعلم ذلك، وأوضح أن اللاعب قدم كل ما يملك أمام الأهلي ولكنه مجهد ولم يشارك في لقاء الاتحاد لهذا السبب ونفس الأمر بالنسبة لبن شرقي.

ووجه المدير الفني الشكر لخالد بوطيب لانه كان قائدًا في الملعب.

وأوضح أن المقارنة بين فريقه وبين الاتحاد في المباراة غير عادلة لان المنافس حصل على راحة منذ فترة، عكس الزمالك الذي خاض مباراة منذ ٧٢ ساعة.