بالفيديو .. مفاجأة "ميسي" تطول مخرج حفل ذا بيست .. ورد فعل "العاق الصغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم يكمل ماتيو عامه الرابع، إلا أنه أصبح نجمًا يجذب الكاميرات أينما ظهر، بفضل خفة الظل الكبيرة التي يتمتع بها، والمشاكسات التي كشفها والده في مقابلة تليفزيونية قبل انطلاق منافسات كوبا أميركا ، والتي جعلت النجل الأوسط لنجم نجوم منتخب الأرجنتين هدفًا لوسائل الإعلام في البطولة.

تصريحات ميسي كانت مفاجأة بشأن "مكايدات" ماتيو لوالده، إلا أنها لم تكن على نفس القدر من المفاجأة بشأن الروح المميزة للطفل الصغير الذي أطلق عليه "العاق الصغير".

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ومرة أخرى انتزع "ماتيو" الأضواء فى حفل ذا بيست عقب لحظات من تتويج والده بالجائزة كأفضل لاعب فى العالم فى لقطة نافسها لقطة مخرج الحفل الذى سلط الكاميرا على النجم الهولندي فيرجيل فان دايك اعتقاداً منه أنه الفائز بالجائزة.

وتنافس الثلاثي، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي قبل أن يظفر بها البرغوث الأرجنتيني وسط مؤشرات وتوقعات بفوز نجم الطواحين .

واحتضن مسرح "لاسكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية الفيفا لاختيار الافضل لموسم 2018-2019 (ذا بيست) .