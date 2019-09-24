أبرزهم بلماضي وداليتش.. 12 قائد منتخب و14 مدربا اختاروا صلاح الأفضل بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2018 - 2019، متفوقا على الثنائي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كرستيانو رونالدو.

كما حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع، فيما جاء بقية الترتيب كالتالي: ساديو ماني، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وادين هازارد، ودي ليخت، وهاري كين.

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

ويحق لكل ممثل ترشيح 3 اختيارات على الترتيب، الأول يحصل على 5 نقاط، ثم الثاني 3 نقاط، والمركز الثالث نقطة وحيدة.

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ومنح 11 من قائدي المنتخبات حول العالم، محمد صلاح المركز الأول، وهم: بوروندي، والصين وجيبوتي واليونان ولاتفيا وليشتنشتاين، ومونتنيجرو، رومانيا، وعمان، ورواندا، وسلوفاكيا

فيما منح 14 مدربا حول العالم محمد صلاح المركز الأول، وجاء أبرزهم جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، وزلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، الحائز على فضية كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.

وجاء بقية المدربين كالتالي: ألبانيا، النمسا، وباربادوس، البوسنة والهرسك، ومونتينجرو، والفلبين، وطاجستان، وتركيا، وأوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، وفيتنام.

كما اختار 8 من ممثلي الميديا محمد صلاح في المركز الأول، وهم: الإكوادور، غينيا الإستوائية، مقدونيا، إيران، كازاخستان، ورومانيا، والصومال، وسويسرا.