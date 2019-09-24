رسميا.. صلاح رابع أفضل لاعبي العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم "ذا بيست" في عام 2019، التي شهدت تتويج ميسي، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
وكان "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن تنافس الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع لعب فريق برشلونة الإسباني، فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو جناح فريق يوفنتوس الإيطالي على الجائزة.
وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن نقاط اللاعبين العشرة الذين ضمتهم القائمة الأولية، وحصد ميسي 46 نقطة وضعته على الصدارة ومنحته الجائزة أمام فان دايك الذي جمع 38 نقطة ورونالدو الذي نال 36 نقطة.
وجاء صلاح في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، أمام زميله السنغالي ساديو ماني برصيد 32 نقطة، ليسيطر فريق ليفربول على ثلاثة مراكز بين المراكز الخمسة الأولى في قائمة أفضل لاعبي العالم.
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