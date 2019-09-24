زيزو: أهدينا السوبر للأهلي.. ولدينا ميزة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك، أن الفريق أهدى كأس السوبر المصري إلى الأهلي بأخطاء فردية، معربا عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز (2019-2020).

وكان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري (1-0) في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري على ملعب "بتروسبورت".

وقال زيزو، في تصريحات تلفزيونية لـ"أون سبورت" بعد المباراة: "لعبت من قبل في مركز لاعب الوسط في بلجيكا، وأبلغت المدرب بأنني قادر على اللعب في هذا المركز ولم يكن هناك مساحة بين المدافعين ووسط الملعب".

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وكان زيزو لعب في وسط الملعب بجوار التونسي فرجاني ساسي، في ظل غياب طارق حامد للإيقاف والثنائي محمود عبدالعزيز ومحمد حسن بسبب الإصابة.

وأضاف صاحب الـ23 عاما: "لدينا ميزة في الزمالك وهو غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في المباراة التالية، أغلقنا صفحة مباراة السوبر بعدما أهدينا اللقب للأهلي بأخطاء فردية".

وأتم لاعب ليرس البلجيكي وموريرينسي البرتغالي السابق تصريحاته قائلا: "نتعلم من كل مباراة وكان التركيز في مباراة اليوم لحصد الثلاث نقاط بعد إغلاق صفحة السوبر".