صورة.. أول رسالة من مؤمن زكريا بعد سفره للعلاج في الخارج

نشر مؤمن زكريا، لاعب ونجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول رسالة له منذ السفر إلى الخارج للعلاج من المرض الذي يعاني منه في الأعصاب.

ونشر مؤمن زكريا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وعلق عليها: “شكرا لكل الناس على الدعم المتواصل، أسألكم الدعاء”.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا سافر في الأيام الأخيرة إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الأهلي من أجل العودة من جديد إلى الملاعب.

ونال مؤمن زكريا دعم كبير من قبل مشجعي النادي الأهلي ومشجعي الكرة بشكل عام داخل مصر، إضافة إلى دعم لاعبي الكرة في جميع الملاعب المصرية.