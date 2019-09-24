تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والذي شهد تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في مركز متقدم على الرغم من عدم تواجده في القائمة المرشحين النهائية.

واحتل محمد صلاح المرتبة الرابعة في ترتيب أفضل لاعب في العالم متفوقًا على زميله في ليفربول ساديو ماني.

وكانت القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في العالم اشتملت

على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، والأرجنتيني ليونيل ميسي ، والذي حصد جائزة الأفضل، حسبما اعلن الفيفا في حفل توزيع جوائز الأفضل اليوم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ترتيب أفضل لاعب في العالم من الأول إلى العاشر والذي جاء كالتالي:

1 – ليونيل ميسي بـ 46 نقطة.

2 – فيرجيل فان دايك بـ 38 نقطة.

3 – كريستيانو رونالدو بـ 36 نقطة.

4 – محمد صلاح بـ 26 نقطة.

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5 – ساديو ماني بـ 23 نقطة.

6 – كيليان مبابي بـ 16 نقطة

7- فرينكي دي يونج بـ 16 نقطة.

8 - إيدين هازارد بـ 16 نقطة.

9 - ماتياس دي ليخت بـ 9 نقاط.

10 – هاري كين بـ 5 نقاط.

يذكر أن محمد صلاح كان تواجد في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي، وحل في المركز الثالث خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو.