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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، للعام الثالث على التوالي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن اليوم الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأفضل عن فوز ليونيلميسي بالجائزة، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونشر رونالدو صورة شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلاً: " الصبر والمثابرة هما سمتانتميزان المحترف عن الهواة".
وواصل "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي دائمًا الفجر".
يذكر أن كريستيانو رونالدو لم يتمكن من حصد جائزة the best منذ موسم 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو عقب خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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