اخبار الرياضه

شاهد.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو عقب خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

علق البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، للعام الثالث على التوالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن اليوم الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأفضل عن فوز ليونيل

بالجائزة، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر رونالدو صورة شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلاً: " الصبر والمثابرة هما سمتان

تميزان المحترف عن الهواة".

وواصل "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي دائمًا الفجر".

Advertisements

يذكر أن كريستيانو رونالدو لم يتمكن من حصد جائزة the best منذ موسم 2017.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو عقب خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا