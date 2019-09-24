شاهد.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو عقب خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، للعام الثالث على التوالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن اليوم الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأفضل عن فوز ليونيل

ميسي بالجائزة، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر رونالدو صورة شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلاً: " الصبر والمثابرة هما سمتان

تميزان المحترف عن الهواة".

وواصل "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي دائمًا الفجر".

Advertisements

يذكر أن كريستيانو رونالدو لم يتمكن من حصد جائزة the best منذ موسم 2017.