معسكر مغلق للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي الليبي

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى فى معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين عقب خوض المران الختامى قبل السفر لتونس. ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق التى تضم 20 لاعبا إلى مطار القاهرة فى الرابعة فجرا ، تمهيدا لإقلاع الطائرة المتوجهة إلى تونس فى الثامنة من صباح الثلاثاء. إلى تونس فى الثامنة من صباح الثلاثاء. ويستعد الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى الجمعة المقبل لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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