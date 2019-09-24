جهاز الإسماعيلي يجتمع مع ثنائي الفريق

عقد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الكرة بنادي الإسماعيلى رفقة- معاونيه سيرديان وأدهم السلحدار اجتماعًا مع ثنائى الفريق الناميبي بنسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى على هامش مران الفريق. وعبد الرحمن مجدى على هامش مران الفريق. ويحرص المدرب الصربى على تحفيز لاعبيه باستمرار من أجل ضمان تقديمهم أفضل ما لديهم على أرض الملعب. تقديمهم أفضل ما لديهم على أرض الملعب. ويستعد الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى يوم الجمعة المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية".

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