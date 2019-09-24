صور.. تدريبات بدنية للاعبي الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانه الأخير قبل السفر غدًا إلى تونس، تحضيرا لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى الجمعة المقبل ، فى إياب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وشهد المران تدريبات بدنية تحت إشراف مدرب الأحمال “بويان ستماتوفيتش” من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. للاعبين. كما تطرق لخوض تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة فيما خاض حراس المرمى تدريبات أبرزها قياس رد فعل لدى كل حارس مرمى. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء. Advertisements

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