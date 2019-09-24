ميتشو : الزمالك استحق الفوز علي الاتحاد .. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة

أعرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز علي الاتحاد السكندري في أولي مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز .
وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :" كان يجب الدخول في الموسم بشكل قوي والانتصار ساعدنا على ذلك ، مشوار الألف ميل يبدأ خطوة والخطوة كانت مباراة الاتحاد رغم ظروف الإصابات لكن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحموا شعار الزمالك، كنا نستحق الفوز اليوم على الاتحاد " .
وأضاف : " بعد مباراة الأهلي استنفذنا فيه طاقة كبيرة، بدأنا المباراة بشكل جيد وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولم يحالفنا التوفيق لذلك تراجعنا قليلا للحفاظ على الهدف " .
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