شاهد .. ثلاثي ريال مدريد يثيرون إستياء جماهير الكرة

أثار تواجد ثلاثي ريال مدريد مارسيلو، سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، في تشكيل الفيفا للأفضل بعام 2019، إستياء العديد من متابعي كرة القدم، بعدما أعلنه الإتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الأثنين، خلال حفل the best لإختيار الأفضل، والذي أقيم في مسرح "لاسكالا"

بمدينة "ميلانو" الإيطالية

وبعد إعلان الجائزة تصدر اسم مارسيلو نجم ريال مدريد التغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وبجانبه سيرجيو راموس ولوكا مودريتش.

حيث أكد الكثير من الجماهير على تعجبهم من إختيار الثلاثي ضمن تشكيل

الفيفا الأفضل، رغم عدم تحقيق أي بطولة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث عانى الفريق الملكي في الدوري، وودع بطولتي كأس إسبانيا ودوري أبطال اوروبا مبكراً بعد هزيمة قاسية في الأخيرة من أياكس أمستردام الهولندي.

وأشار بعضهم أن إختيارات الفيفا تفتقر للدقة والمصداقية، وإنها تتسم بالكوميدية، بينما علق البعض أن هذا الإختيار هو "دعوة للضحك".

Advertisements