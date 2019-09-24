رسالة غامضة من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بنشر رسالة غامضة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مباشرة بعد تتويج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019.
ونشر رونالدو صورة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستاغرام” وكتب عليها:” الصبر والمثابرة سمتان تُميزان المحترف عن الهاوي”.
وأضاف النجم البرتغالي :” كل من هو كبير اليوم كان قد بدأ صغيرا، لا يُمكنك أن تقوم بكل شيء .. ولكن بإمكانك فعل كل شيء لجعل أحلامك حقيقة”.
وأنهى رسالته قائلا :” ضع في الاعتبار أن بعد الليل يأتي الفجر دائما”.
وكان النجم البرتغالي رونالدو قد غاب عن حفل “ذا بيست” الذي أقيم بمدينة ميانو الإيطالية.
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