بمجاملة مارسليو، ريال مدريد يُسيطر على فريق الفيفا المثالي لعام 2019

هيمن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، على فريق الفيفا المثالي لعام 2019 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو).

وأعلنت التشكيلة خلال الحفل السنوي للفيفا The Best، والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.

وضمت ثلاثة لاعبين من ريال مدريد بخلاف البلجيكي “إيدن هازارد” لصفوف الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي المنتقل من تشيلسي الإنجليزي بـ 120 مليون يورو، ليكون الريال هو الفريق الأكثر ظهورًا في التشكيلة المثالية للفيفا.

وتنافس 55 لاعبًا وصلوا للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبًا فقط.

وأنصفت التشكيلة حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيل “أليسون بيكر”، والذي يرى العديد من النقاد أنه الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 بعد تتويجه بلقبي دوري أبطال أوروبا وكوبا أميركا.

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لكن التشكيلة خذلت الظهير الأيسر الاسكتلندي “أندي روبرتسون”، نجم ليفربول الموسم الماضي، ليتم اختيار لاعب ريال مدريد “مارسليو”، ما اعتبر مُجاملة واضحة للاعب البرازيلي الذي غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي، ومُستمر في الغياب عن الريال هذا الموسم بعد تعاقد زيدان مع الظهير الفرنسي الشاب “فيرلان ميندي” الذي يصنف حاليًا ضمن أسرع 5 لاعبين في الليجا.

والتالي التشكيلة كاملة

حارس المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)

الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) والهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس الهولندي/يوفنتوس الإيطالي).

خط الوسط: الهولندي فرينكي دي يونج (أياكس الهولندي/برشلونة الإسباني) والبلجيكي إيدن هازارد (تشيلسي الإنجليزي/ريال مدريد الإسباني) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) .

الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) .