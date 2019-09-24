محمد صلاح يحصل على هدية من راموس في حفل الفيفا!

صَوت قائد ريال مدريد “سيرخيو راموس” لنجم منتخب مصر وهداف ليفربول “محمد صلاح” للتواجد ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم بجائزة فيفا The best نسخة عام 2019.

ويتلقى سيرخيو راموس انتقادات دائمة ومستمرة من جمهور ليفربول وعشاق الكرة المصرية منذ تسببه في إصابة محمد صلاح في الدقائق الأولى من نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، حيث يرى الجمهور أن راموس تعمد إصابة صلاح في كتفه.

لكن راموس حاول التودد إلى محمد صلاح في حفل الفيفا 2018 الذي انتهى بتتويج لوكا مودريتش على حساب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

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وها هو يواصل التودد من صلاح، فبصفته قائد لمنتخب إسبانيا، شارك راموس في استفتاء الفيفا لاختيار أفضل 3 لاعبين في العالم 2019.

ووضع راموس اسم محمد صلاح في المرتبة الثالثة على العالم، بينما قام بترشيح البلجيكي إدين هازارد، زميله الجديد في ريال مدريد، لاحتلال المركز الأول.

ورغم المشكلة التي نشبت بينه وبين كريستيانو رونالدو بعد انتقال هذا الأخير إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2018، إلا أنه اختاره لاحتلال المركز الثاني، متجاهلاً اسم مدافع ليفربول “فيرجيل فان دايك” الذي فاز بلقب أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في وقت سابق من الشهر الماضي.