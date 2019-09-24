ميسي الأفضل في العالم للمرة السادسة من الفيفا

أختير النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” كأفضل لاعب في العالم لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مساء اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، وهي المرة السادسة التي يفوز بها في مسيرته، والمرة الأولى له بعد انفصال الفيفا عن فرانس فوتبول.

وتوجت الأمريكية «ميجان رابينو» بجائزة أفضل لاعبة خلال نفس الحفل الذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.

ولعب ليونيل ميسي دور هام في تتويج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما فاز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي، وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل.

ولم يفز ميسي بجائزة الأفضل من الفيفا منذ عام 2015 بسبب اخفاقاته مع البرسا في دوري أبطال أوروبا، ونجاح كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في الظفر بالبطولة ثلاث مرات متتالية.

وجاء فوز ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، بالجائزة على حساب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية بمثابة المفاجأة رغم وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بطل إيطاليا وقائد البرتغال.

وحصل فان دايك على جائزة لاعب العام من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الشهر الماضي متفوقا على منافسيه على جائزة “الأفضل” رونالدو وميسي.

وجاء فوز ميسي بالجائزة ليعيد هيمنته مع منافسه التقليدي رونالدو على الجائزة التي تقاسما الفوز بها منذ 2007 باستثناء مرة واحدة.

Advertisements

وحصدت رابينو قائدة المنتخب الأمريكي الفائز بكأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا جائزة أفضل لاعبة متفوقة على مواطنتها أليكس مورجان والإنجليزية لوسي برونز لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي.

وكانت جائزة أفضل مدرب من نصيب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي تفوق على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وصيف بطل أوروبا.

وحصل البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول على جائزة أفضل حارس متفوقا على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي والألماني مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

وفازت الأمريكية جيل إيليس مدربة المنتخب الأمريكي بطل العالم بجائزة أفضل مدربة متفوقة على الإنجليزي فيل نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي وسارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي.

وفاز بجائزة “بوشكاس” المجري دانييل زوري لاعب فريق ديبرتسن المجري فيما فازت الهولندية ساري فان فينندال بجائزة أفضل حارسة مرمى.

وتوج الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي بجائزة الروح الرياضية.