الفيفا يعلن عن التشكيلة المثالية للعام 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التشكيلة المثالية لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم، اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية..



وجاءت التشكيلة التي أعلنها الفيفا على النحو التالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر



الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو دا سيلفا



الوسط: لوكا مودريتش، دي يونج، إيدين هازارد



الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو

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