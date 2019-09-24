ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019



تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.



وتلقى ميسي الجائزة من رئيس الـ(فيفا) جياني إنفانتينو، ليخلف بذلك الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والذي نال الجائزة عام 2018.



وفاز ميسي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي، وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا بالبرازيل.



وتفوق ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بطل إيطاليا وقائد البرتغال.

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