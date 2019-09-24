رياضة | "رونالدو يتجاهل ميسي".. تعرف على إختيارات الدون في تصويت أفضل لاعب في العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رونالدو يتجاهل ميسي".. تعرف على إختيارات الدون في تصويت أفضل لاعب في العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نتائج التصويت الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019، والتي يشارك فيها قائد ومدرب كل منتخب من منتخبات العالم، ليتم في نهاية الأمر حساب النقاط، ومن ثم يتم إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019.

وكان النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي قد نجح في أن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم لسنة 2019، وذلك بعدما جمع 46 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني فيرجيل فان دايك، والذي حصل على 38 نقطة، وجاء من بعده كريستيانو رونالدو الذي جمع 36 نقطة، وبعده جاء محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان له حق التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك بصفته قائد منتخب البرتغال، وكشف الاتحاد الدولي عن خيارات رونالدو لجائزة الأفضل هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي:

1- المركز الأول: دي ليخت نجم يوفنتوس ومنتخب هولندا

Advertisements

2- المركز الثاني: دي يونج نجم برشلونة ومنتخب هولندا

3- المركز الثالث: كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

بالنظر إلى خيارات رونالدو، ستجد أن الدون قد أختار اللاعبين الشباب في قائمته، حيث لا يتجاوز أي لاعب من اللاعبين الذين إختارهم رونالدو سن ال22 عام، وهو ما يؤكد بأن رونالدو يختار قائمته ليس فقط على أساس العطاء في الملاعب بل يختار على رؤيته ونظرته المستقبلية للأمور.