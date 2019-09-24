رياضة | بعد تصويته لـ اللاعب الأفضل في العالم.. كريستيانو رونالدو يصدم الجميع !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصويته لـ اللاعب الأفضل في العالم.. كريستيانو رونالدو يصدم الجميع ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.

وكشفت التقارير الصحفية عن تصويت رونالدو في الجائزة وجاءت اختيارات الدون البرتغالي كالتالي:

1- دي ليخيت مدافع يوفنتوس.

2- دي يونج لاعب وسط برشلونة.

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3- مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.