كلوب يتوج موسمه الاستثنائي بجائزة "الأفضل في العالم"

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كلوب توج بجائزة أفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تتويج المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب بلقب أفضل مدرب في العالم.

وجاء إعلان الفيفا خلال حفله السنوي المقام الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، الذي يكشف خلاله عن أهم جوائز العام.

وكان المدرب الألماني ينافس كلا من غريميه في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير.

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ونجح كلوب في قيادة ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2005، كما كان منافسا شرسا على لقب الدوري الإنجليزي الذي حسمه مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

وقال كلوب بعد تسمله الجائزة: "أريد أن أشكر العديد من الأشخاص، أولهم عائلتي الذين يتابعون الحدث من المنزل. لم يكن يتوقع أحد منذ 20 عاما أو 4 أعوام حتى أن أكون في هذا الموقع اليوم".

وتابع المدرب الذي قاد بوروسيا دورتموند الألماني إلى لقب الدوري المحلي عامي 2012 و2013 ونهائي دوري الأبطال عام 2013: "أشكر النادي الرائع الذي أعمل معه، المالكين الذين أعطوني فريقا رائعا، أريد أن أشكر فريقي أيضا لأنه كمدرب لا يمكنك أن تكون جيدا إلا بفضل فريقك، وأنا فخور بتدريبي هذه المجموعة من اللاعبين".