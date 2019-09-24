الامارات | 27 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لمعسكر دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لمعسكر دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني للشباب، بعد غدٍ، تجمعه الداخلي بدبي، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لشباب تحت 19 عاماً في الفترة من الأول إلى 10 نوفمبر المقبل، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات إيران (البلد المستضيف) وقيرغستان ونيبال.

واستدعى مدرب منتخب الشباب فيردو ميلين 27 لاعباً، هم: راكان وليد صالح، أحمد محمود الحمادي، زايد سلطان الزعابي، مايد محمد خميس، عبدالله أبوبكر حسن، نواف سالم الحارثي، خاطر سبيت خاطر، حمدان عبدالرحمن (الجزيرة)، عبدالله حمد المنهالي، راشد عبدالله مال الله، محمد مسري الظاهري، إسماعيل عمر الزعابي (الوحدة)، سلطان عمر الزعابي (بني ياس)، حمدان حميد حسن، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل، محمد عيسى جاسم، خليفة يوسف عتيق (شباب الأهلي)، مبارك طارق مطر، شهاب أحمد لشكري (الوصل)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، محمد عبدالرحمن المازم، عبدالله عباس البلوشي (النصر)، فهد بدر طارش الباروت (الإمارات)، سيف عبيد الزعابي، ياسر حسن محمد البلوشي (اتحاد كلباء)، حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة).

ويؤدي أبيض الشباب تدريباته خلال التجمع الحالي، الذي سيستمر إلى الـ30 من سبتمبر بملعب ذياب عوانة.