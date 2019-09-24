الامارات | أولياء الأمور يستقبلون أصحاب الهمم العائدين بـ 59 ميدالية من غرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور يستقبلون أصحاب الهمم العائدين بـ 59 ميدالية من غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل أولياء الأمور في مطار دبي الدولي، أول من أمس، أبناءهم من منتخب أصحاب الهمم العائدين من العاصمة الأردنية عمان، بعد المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية لمنطقة غرب آسيا، حيث حصدوا 59 ميدالية ملونة، وحلوا بالمركز الثالث في الترتيب العام.

وانتزع أبطالنا 16 ميدالية ذهبية، و21 فضية، و22 برونزية، من خلال خوض غمار ست ألعاب، هي: ألعاب القوى، ورافعات القوة، وتنس الطاولة، والبوتشيا، وسلة الكراسي المتحركة، وكرة الهدف للمكفوفين.

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من جانبه، أكد البطل الأولمبي محمد خميس، لاعب منتخب رفعات القوة، أنه كان يتمنى العودة بالميدالية الذهبية، لكنه نال فضية مقنعة، بعد أن كان يتدرب على أوزان محددة لظروف تتعلق بخطة التدريبات، بينما منافسه من المنتخب العراقي كان محظوظاً، لأنه تدرب على رفع فرق بسيط من الأوزان، وقال إنه يتفهم تعليمات مدربه قاسم تيتو، الذي يعده للبطولات المقبلة، قبل المشاركة المهمة في طوكيو 2020.

وقالت البطلة سارة محمد السناني، لاعبة منتخب ألعاب القوى، إن شعورها لا يوصف في هذه اللحظات السعيدة بحياتها، والفرحة صارت فرحتين، بعد أن رأت والدها ووالدتها بانتظارها بالورود في المطار، لافتة إلى أن مشاركة المنتخب الوطني كانت ناجحة بكل المقاييس، بعد تحقيق عدد من الأرقام الجديدة، ما يعد المنتخب بشكل الصحيح لبطولة العالم في دبي، ولبقية البطولات.

وأشار محمد السناني، والد البطلة سارة، إنه يشعر بالفخر تجاه كل لاعبي المنتخب الوطني، بعد أن رفعوا علم الإمارات عالياً خفاقاً، ورفعوا رؤوسنا نحن أولياء الأمور، وأصحبوا فخراً لشعب الإمارات، كاشفاً عن وجوده برفقة والدة سارة منذ وقت مبكر لاستقبال فلذة كبدهما، وقبل زمن حضور البعثة بوقت طويل، هي تضحية من أجل إدخال الفرحة والسرور إلى قلب سارة، التي أصبحت بطلة يعتزون بها، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينتظران فيها قدوم ابنتهما البطلة بالمطار، وإنما يستقبلانها في العودة من كل سفرياتها، حتى إن لم تكن عائدة متوجة بميدالية.