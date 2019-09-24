الامارات | «الصقور» يهزم جولد بثلاثية نظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يهزم جولد بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، ودياً، أول من أمس، على فريق جولد، أحد فرق دوري المؤسسات، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد النادي، حيث سجل المهاجم الكولمبي تومي هدفين، وخالد خميس هدفاً.
وحرص المدرب عيد باروت على إشراك اللاعبين الأساسيين استعداداً لأول مباراة رسمية للفريق، السبت المقبل، أمام مسافي في تصفيات كأس رئيس الدولة، التي ستقام على ملعب الإمارات.
وذكر باروت، في تصريح صحافي، أن الفريق استعد جيداً لتصفيات كأس رئيس الدولة، وذكر أن فترة العودة بعد المعسكر الخارجي شهدت تدريبات مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأكد جاهزية اللاعبين لخوض المباراة الأولى، السبت المقبل.
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