الامارات | إنفانتينو يطلب من السلطات الإيطالية مكافحة العنصرية بعقوبات صارمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يطلب من السلطات الإيطالية مكافحة العنصرية بعقوبات صارمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، لسلطات كرة القدم الإيطالية، أن عقوبة الحظر من دخول الاستادات كانت مطلوبة لمكافحة «المشكلة الخطرة» للعنصرية.

وتأتي تصريحات إنفانتينو بعد وقائع العنصرية التي صدرت عن بعض مشجعي فريق أتالانتا في مباراة الفريق أمام فيورنتينا، أول من أمس، بالدوري الإيطالي.

ويواجه أتالانتا عقوبات انضباطية محتملة، بعد صافرات وصيحات مشجعيه ضد البرازيلي دالبرت مدافع فيورنتينا، الذي دفع بالحكم دانييلي أورساتو لإيقاف المباراة نحو ثلاث دقائق.

Advertisements

وتلقى المشجعون تحذيراً عبر الإذاعة الداخلية للاستاد، بأن المباراة ستلغى حال واصل المشجعون إهاناتهم العنصرية للاعب.

وقال إنفانتينو، في تصريحات على قناة «راي 2» الإيطالية: «الوضع في إيطاليا لم يتحسن، وهي مشكلة خطرة.. هؤلاء الناس يجب تحديد هويتهم ومنعهم من دخول الاستادات. الأمر يتطلب، مثلما حدث في إنجلترا، توقيع عقوبات عليهم. يجب ألا نخشى إدانة هؤلاء العنصريين. علينا مكافحتهم حتى النهاية». ووقعت أحداث أول من أمس، على استاد «إينيو تارديني» الخاص بفريق بارما، والذي يخوض عليه أتالانتا مبارياته لحين انتهاء عمليات التجديد بملعبه.

وكانت وقائع مماثلة حدثت في وقت سابق من الموسم الحالي، عندما وجهت جماهير كالياري إهانات مماثلة للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، كما استهدفت جماهير فيرونا لاعب خط الوسط العاجي فرانك كيسي، نجم ميلان خلال مباراة الفريقين.

«هؤلاء الناس يجب تحديد هويتهم ومنعهم من دخول الاستادات».