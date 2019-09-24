الامارات | فريق درجة أولى يرتجف قبل لقاء مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق درجة أولى يرتجف قبل لقاء مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، باختبار في متناوله تماماً، وذلك حين يحل اليوم ضيفاً على فريق الدرجة الأولى بريستون نورث إند الذي يرتجف قبل خوض مباراة الدور الثالث.

ويدخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لقاء اليوم الذي يجمعه بثالث الدرجة الأولى لأول مرة، منذ الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس أوائل 2007، حين فاز 3-1، بمعنويات مرتفعة، بعد الاستعراض الهجومي الذي قدمه السبت في الدوري الممتاز، حين اكتسح ضيفه واتفورد 8-صفر، محققاً أكبر فوز له في دوري الأضواء.

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ويتوقع أن يعمد غوارديولا إلى إجراء تعديلات على تشكيلته الأساسية، لمنح نجومه فرصة التقاط أنفاسهم، بما أنهم يلعبون السبت ضد إيفرتون في الدوري، ثم الثلاثاء ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وتوج سيتي بلقب مسابقة كأس الرابطة الموسم الماضي، بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في طريقه لتحقيق ثلاثيته التاريخية، إذ أحرز بعدها لقب الدوري بعد تفوقه على ليفربول بفارق نقطة فقط، ثم الكأس باكتساحه واتفورد بسداسية نظيفة.

وتخوض الفرق الكبيرة اختبارات سهلة على الورق، أصعبها لأرسنال الذي يلتقي اليوم على أرضه مع نوتنغهام فورست، الذي يتخلف عن ليدز يونايتد متصدر الدرجة الأولى بفارق نقطتين فقط، فيما يلعب ليفربول غداً مع مضيفه ميلتون كينز دونز من الدرجة الثانية، وتوتنهام اليوم مع مضيفه كولشستر يونايتد من الدرجة الثالثة، على غرار جاره تشلسي الذي يلتقي غداً بين جماهيره مع غريمسبي تاون (ثالثة أيضاً)، ومانشستر يونايتد الذي يستضيف روتشدايل (ثانية).