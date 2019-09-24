الامارات | الجوهرة البرازيلية ريسيندي في طريقه إلى دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجوهرة البرازيلية ريسيندي في طريقه إلى دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «دييرو» البرازيلية أن نادي فلومينينسي البرازيلي بصدد بيع جوهرته الشابة، رافائيل ريسيندي، لأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليكون بذلك ثاني لاعب ينتقل إلى الإمارات من الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تعاقد شباب الأهلي مع الجناح الأيسر، ليوناردو سباداسيو، البالغ من العمر 19 سنة، ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وقالت الصحيفة إن النادي البرازيلي وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع النادي الإماراتي الذي لم يذكر اسمه، وأن الصفقة قد تكلل بالنجاح خلال أسبوع. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نادي فلومينينسي، ماريو بيتينكور، تحدث عن الصفقة الأربعاء الماضي، أثناء أحد الاحتفالات، بأن النادي بصدد بيع أحد لاعبيه الشبان.