شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة سموحة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، بالاتفاق مع عماد النحاس المدير الفنى للفريق، رصد مكافأة إجادة للاعبى الفريق، فى حال الفوز فى المباراة المقبلة على سموحة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على أرض ملعب ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات بعدما حقق الفريق الفوز الأول له عصر السبت الماضى بالفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف فى عقر داره سجله سيف الدين الجزيرى، تجاوز به «الذئاب» حمى البدايات.

واستأنف الفريق تدريباته أمس «الإثنين» استعداداً لمواجهة سموحة، بعدما منح عماد النحاس اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة طلائع الجيش.

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من جهته أكد النحاس، أن فريقه واجه خصما قويا فى افتتاح الدورى، خاصة بعد الصفقات التى تم إبرامها فى الانتقالات الصيفية الأخيرة، لافتًا إلى أن ذئاب الجبل أبرم صفقات من العيار الثقيل، وأن الهدف هو المنافسة على المركز الرابع فى الدورى الحالى.

ووجه المدير الفنى للمقاولون العرب حديثه لمحمد بسام حارس طلائع الجيش، قائلاً: «أوجه التحية لبسام، خاصة أنه تصدى لثالث ركلة جزاء أمامى فى الشوط الثانى على نفس العارضة، الأولى عندما كنت أقود أسوان وتصدى لركلة جزاء فى الدقيقة 90، وفى مباراة أخرى وفى نفس الدقيقة تصدى لركلة جزاء أيضًا أمام أسوان، وتصدى اليوم لركلة جزاء محمد سمير ليحرم المقاولون من هدف التقدم فى الدقيقة 61.

وأضاف أن فترة الإعداد التى خاضها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد ستأتى بثمارها خلال الفترة المقبلة، لاسميا فى ظل وجود رغبة قوية من اللاعبين لتقديم موسم قوى ومختلف عن السنوات الماضية، وأن الرغبة ملحة لدى الجميع للعودة إلى المشاركة فى إحدى البطولات الإفريقية فى النسخة المقبلة، وأشاد بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأوضح أن مجلس الإدارة أضاف تدعيمات قوية وحقق العديد من مطالب الجهاز الفنى قبل انطلاق الموسم.