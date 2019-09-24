شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي.. الأول في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ميلانو )

حاز الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم (الاثنين) جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك الذي كان قد اختير أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا).

وقاد ميسي فريق برشلونة الإسباني الى إحراز لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، وتوج بلقب الهداف مع 36 هدفا، كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه، وأقصي ميسي مع المنتخب الأرجنتيني من الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

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كما حاز الألماني يورغن كلوب على جائزة أفضل مدرب في العالم، بعد موسم شهد قيادته فريقه ليفربول الإنجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حفل الجوائز السنوية الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، تفوق كلوب على الإسباني جوسيب غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي إلى ثلاثية تاريخية في إنجلترا (لقب الدوري بفارق نقطة عن ليفربول، إضافة الى كأس إنجلترا، وكأس الرابطة)، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال.

وتوج بجائزة الأفضل عالميا الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.