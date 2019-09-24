شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أول صورة لمروان محسن بعد اشتباه كسر الوجه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" أول صورة لمروان محسن بعد الصابة القوية التى تعرض لها فى الوجه، خلال مشاركته أمام سموحة والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



مروان محسن بعد الاصابة

اصابة مروان محسن فى مباراة سموحة ضد الأهلي اليوم



اصابة مروان محسن فى مباراة سموحة ضد الأهلي اليوم حيث تعرض مهاجم الأحمر لإصابة قوية فى الوجه خلال مواجهة الفريق السكندرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام، ليغادر اللاعب المباراة، ودفع فايلر بالنيجيري جونيور أجاي بدلاً منه لقيادة هجوم الفريق الأحمر أمام سموحة.

مروان محسن مهدد بالغياب عن الأهلى لمدة 8 أشهر

وكان مصدر بالأهلى أكد أن اللاعب أصبح مُهدداً بالغياب عن الفريق لمدة 8 أسابيع، وذلك حتى يلتئم الكسر بشكل تام، مشدداً أن أشعة الرنين التي سيجريها اللاعب ستحدد مدة غيابه بالتحديد ومدى حاجة المهاجم الدولي لإجراء جراحة من عدمه.

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وأضاف المصدر أن التدخل الجراحي سيحدث حال أن أثبتت الأشعة تحرك العظمة من مكانها الطبيعي، أما فى حالة عدم تحركها سيتم علاج اللاعب ببرنامج معين تمهيداً لعودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.

مباراة سموحة ضد الأهلي اليوم وتشكيل الأهلي ضد سموحة

جاء تشكيل الأهلي ضد سموحة مكون من : محمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلى معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو ورمضان صبحي ومروان محسن.

مباراة سموحة ضد الأهلي اليوم وتشكيل سموحة ضد الأهلي مكون من :

الهانى سليمان فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح ورجب نبيل ومحمود عزت ويوسف ديوب وإسلام جمال وأحمد حمص وإيدى يمومو ومحمد الترهونى وشريف رضا ورونالد وانجا.