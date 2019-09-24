شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : مباراة الزمالك وجينراسيون تقترب من برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إلى إمكانية نقل مواجهة فريقه وجينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، إلى استاد برج العرب، بدلاً من استاد بتروسبورت، من أجل السماح للجماهير بحضور اللقاء.

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وألمح رئيس القلعة البيضاء على هامش تواجده فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدورى والتى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على بتروسبورت، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، إلى أن هناك محاولات من أجل نقل مواجهة بطل السنغال إلى برج العرب، خاصة بعدما رفض الأمن حضور جماهير فى حالة اقامتها على استاد بتروسبورت.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة فى السنغال بهدفين مقابل هدف، ويبحث الأبيض عن تعويض خسارته في لقاء العودة من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.