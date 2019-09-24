شكرا لقرائتكم حسام حسن: رهبة لاعبي سموحة من الأهلى أثرت عليهم بالسلب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه عن رضاه التام عن أداء لاعبيه أمام الأهلى رغم الخسارة بهدف مقابل للاشئ أحرزه رمضان صبحى فى المباراة التى جرت باستاد برج العرب .

وأضاف المدير الفنى لسموحه رهبة اللاعبين من الأهلى أثرت بالسلب عليهم فى بداية اللقاء ثم تحسن الأداء مع مرور الوقت ، وكان أكثر من ند والنتيجة كانت قابلة للتغيير فى أى وقت من فترات المباراة .

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واعترف حسام حسن أن غياب عدد كبير من اللاعبين أثر بالسلب على أداء الفريق وخاصة ناصر ماهر، مبديا دهشته من موقف إدارات الأندية فى حصولها على مقابل للإعارة ووضع شروط مجحفة بعدم مشاركة اللاعبين المعارين أمامها .

واختتم نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن أداء فريقه سيتحسن خلال المباريات القادمة بشرط حدوث التجانس بين اللاعبين و عودة اللاعبين المصابين للقوام الاساسى للفريق .